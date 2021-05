Barack et Michelle Obama en deuil : leur chien Bo est mort, leurs touchants adieux à leur "meilleur ami"

Devenu un membre de la famille à part entière, ce chien a été "une présence constante et réconfortante" pendant plus de dix ans. Nostalgique, l'ex-First Lady se remémore les tendres instants passés auprès de lui : "Il était là quand les filles rentraient de l'école, les saluant en remuant de la queue. Il était là lorsque Barack et moi avions besoin d'une pause, entrant dans l'un de nos bureaux comme si l'endroit lui appartenait, une balle serrée fermement entre ses dents. Il était là lorsque nous prenions l'avion Air Force One, lorsque des dizaines de milliers de personnes affluaient sur la pelouse sud pour le Easter Egg Roll, et lorsque le pape venait nous rendre visite. Et lorsque nos vies se sont ralenties, il était là aussi, pour nous aider à accompagner nos filles à l'université et à nous adapter à notre vie de parents vides."

De son côté, Barack Obama a partagé de nombreuses photos de Bo et a rendu hommage à "un véritable ami et un compagnon fidèle."