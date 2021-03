Joe Biden : Nouvel incident, son chien s'en prend à un employé de la Maison Blanche

A peine était-il de retour à la Maison Blanche qu'il a fait des siennes. Comme le rapporte TMZ, le chien du président démocrate Joe Biden a de nouveau mordu un membre de son personnel. Major, un berger allemand âgé de trois ans et issu d'un refuge, avait pourtant reçu un entrainement spécifique.

Un porte-parole de la Maison Blanche a confirmé le nouvel incident survenu lundi 29 mars 2021 dans les jardins et ayant causé une belle frayeur à un employé du National Park Service. "Major continue de s'ajuster à son nouvel environnement et il a mordu quelqu'un lors d'une promenade. Par principe de précaution, l'individu a été vu par les services médicaux de la Maison Blanche et a pu reprendre le travail sans blessure." Major avait été envoyé dans l'état du Delawere, fief électoral de Joe Biden, au début du mois de mars après un incident similaire. Il n'était pas seul puisque son compagnon à quatre pattes, Champ, avait lui aussi été envoyé là-bas pour que tous deux suivent une formation avec un dresseur professionnel.

"C'est un gentil chien", avait déclaré Joe Biden peu après le premier incident, expliquant la morsure par une rencontre "avec deux personnes" que Major ne connaissait pas. "Ils bougent, et il bouge pour protéger", avait-il souligné pour expliquer le comportement protecteur de son animal. Major avait déjà fait parler de lui fin novembre lorsque Joe Biden, déjà élu dans le chaos mais pas encore confirmé dans ses fonctions de président, s'était fracturé le pied en jouant avec lui.

Premier chien issu d'un refuge à s'installer à la Maison Blanche, il a été adopté par Joe Biden et son épouse la First Lady Jill Biden fin 2018. Son prédécesseur, le clivant républicain Donald Trump, n'avait pas d'animaux durant son mandat. Les employés de la Maison Blanche vivaient toutefois d'autres formes de terreur en allant travailler...