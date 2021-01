Joe Biden : Tendres baisers à la First Lady et premier couac à la Maison Blanche

Un peu plus d'une semaine après son investiture, Joe Biden a choisi de visiter l'hôpital Walter Reed, dans l'État du Maryland. C'est la première fois qu'il quitte la Maison Blanche et sa première à bord de l'hélicoptère Marine One. Pour son tout premier déplacement en tant que 46e président des États-Unis, le démocrate a reçu de tendres baisers de son épouse, la First Lady Dr. Jill Biden. Comme on le voit sur les photos des journalistes présents, ils ont dû ôter leurs masques un instant pour s'embrasser.

Le choix de cet hôpital n'est pas anodin. L'hôpital Walter Reed est un centre médical pour soldats blessés. Si Joe Biden a toujours été engagé dans cette cause, il a choisi cet établissement en hommage à son fils Beau. Il avait servi en tant que major dans l'armée de la garde nationale du Delaware et était décédé à Walter Reed, en 2015, d'un cancer du cerveau. Le vendredi 29 janvier 2021, Joe Biden a expliqué que l'hôpital réservé aux anciens combattants avait pris soin de Beau "dans ses derniers jours avec grâce et dignité".

Lorsqu'il était vice-président, Joe Biden avait pour habitude de visiter l'hôpital le jour de Noël, avec son épouse Jill. Pendant que son mari était dans le Maryland, la First Lady a participé à un évènement en ligne avec des militaires étudiants. "Je ne veux pas que vous vous sentiez oubliés. Nous vous voyons et nous apprécions chaque jour ce que vous faites, spécifiquement lors de cette pandémie, où les actes de gentillesse sont si importants", a-t-elle déclaré.