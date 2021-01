Kamala Harris : Sa belle-fille Ella Emhoff, buzz de la cérémonie d'investiture

Après des images du clan Trump meurtri et presque en pleurs en quittant Washington - sauf Melania, plutôt soulagée -, on découvre déjà la famille du nouveau duo présidentiel. Lors de l'investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis et de Kamala Harris, une certaine Ella Emhoff a fait sensation. Il s'agit de la belle-fille de la nouvelle vice-présidente.

Âgée de 21 ans, cette étudiante en design textile de la Parsons School of Designs, à New York a fait sensation sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont complimenté sa tenue, composée d'un long manteau brodé de pierres précieuses de la maison Miu Miu. Un look qu'elle doit à ses stylistes, Jill Lincoln et Jordan Johnson. Avec des lunettes à la John Lennon, des gants en cuir et un serre-tête signé par Loeffler Randall.

Sous le manteau, on retrouvait une longue robe de la maison Batsheva. Dans une interview à Vogue , Elle Emhoff a confié avoir été surprise et heureuse de l'engouement de sa tenue. "Mon mood-board était très 'petite-fille' en un sens, un col découpé, une large silhouette avec des petits boutons. J'allais aller vers quelque chose de plus féminin pour accentuer cette partie de moi. Cet événement mémorable méritait une tenue mémorable", a-t-elle confié.

Sur Instagram, Ella Emhoff partage régulièrement son travail et sa passion pour le crochet. Mais elle a gagné une toute autre notoriété avec sa réaction très spéciale en voyant Mike Pence et son épouse Karen débarquer à la cérémonie d'investiture de sa belle-mère. Hier, les caméras de CNN ont filmé sa moue surprise et son jeu de sourcils, rapidement devenu viral sur Twitter.