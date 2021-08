Diaporama Beatrice d'York enceinte : cet étonnant "cadeau" qu'elle aimerait transmettre à son enfant

1 / 18 Beatrice d'York enceinte : cet étonnant "cadeau" qu'elle aimerait transmettre à son enfant

2 / 18 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres.

3 / 18 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi sur Instagram, août 2021.

4 / 18 Mariage de la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi à Windsor, le 17 juillet 2020.

5 / 18 La princesse Beatrice d'York expose sa robe de mariée au château de Windsor, à partir du 24 septembre 2020, comme le veut la tradition accordée aux femmes de la famille royale britannique. Le jour de son mariage, le 17 juillet 2020, la princesse Beatrice d'York portait la robe vintage, garnie de diamants, de Norman Hartnell ayant appartenu à la reine-mère et portée pour la première fois en 1962. Windsor. Le 23 septembre 2020.

6 / 18 La princesse Béatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi assistent au tournoi de tennis de Wimbledon, le 8 juillet 2021.

7 / 18 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.

8 / 18 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.

9 / 18 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi sur Instagram, juillet 2021.

10 / 18 Le prince Andrew, duc d'York, son ex-femme Sarah Ferguson, duchesse d'York, et leurs filles la princesse Eugenie et la princesse Beatrice à la compétition de golf de Wentworth. Le 3 août 1998

11 / 18 La princesse Beatrice d'York et sa mère Sarah Ferguson, duchesse d'York, quittent le château de Windsor en voiture, le 15 mai 2021.

12 / 18 Le prince Andrew, duc d'York, son ex-femme Sarah Ferguson, duchesse d'York, et leur fille la princesse Beatrice à leur arrivée à la "St. George School" à Windsor. Le 7 septembre 2000

13 / 18 Le prince Andrew, Sarah Ferguson et leur fille la princesse Beatrice lors de sa remise de diplôme au lycée Goldsmiths de Londres en 2011.

14 / 18 La princesse Beatrice d'York dîne au restaurant Scott à Londres le 4 mai 2021

15 / 18 La princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi lors de l'annonce de leurs fiançailles.

16 / 18 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021

17 / 18 Info - La princesse Beatrice d'York est enceinte de son premier enfant - La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage

Prince Jean-Christophe Napoléon and Olympia d'Arco-Zinneberg wedding in Paris on october 19th 2019