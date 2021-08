Beatrice d'York enceinte : cet étonnant "cadeau" qu'elle aimerait transmettre à son enfant

A l'automne prochain, la princesse Beatrice d'York donnera naissance à son premier enfant. Un heureux événement qu'elle partagera avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi, peu après leur premier anniversaire de mariage. Le congé maternité ? Pas pour le moment, puisque la Britannique de 33 ans reste active. Le 16 août 2021, la future maman a accordé une nouvelle interview au magazine Hello pour parler d'un sujet qui lui tient à coeur : la dyslexie.

La fille de Sarah Ferguson et du décrié prince Andrew a été diagnostiquée dyslexique à l'âge de 7 ans. Un trouble de la lecture et de l'écriture dont elle parle publiquement depuis 2005, et dont elle se fait la porte-parole aujourd'hui, en tant que marraine de la Helen Arkell Dyslexia Charity. Lors de cette interview en visioconférence avec Hello, la princesse Beatrice a confié que son époux Edoardo Mappelli Mozzi était lui aussi dyslexique. Leur enfant à venir - qui pourrait bien être une fille - le sera peut-être à son tour, de même que Wolfie, le fils de son mari, né en 2016 d'une précédente relation avec l'architecte Dara Huang.

"Nous verrons si nous aurons cette conversation dans quelques mois avec un nouveau bébé à la maison, mais je le vois vraiment comme un cadeau [la dyslexie]. Et je pense que la vie est faite de moments, ce sont les défis qui vous font", a notamment expliqué la petite-fille de la reine Elizabeth, et grande soeur de la princesse Eugenie. "Si un enfant, un fils bonus [Wolfie] ou de futurs bébés en route ont la chance d'être diagnostiqués dyslexiques, je me sens incroyablement reconnaissante d'avoir des outils tels que la Helen Arkell Dyslexia Charity."

En attendant l'arrivée de son premier enfant, Beatrice d'York prend à coeur son rôle de belle-mère avec Wolfie, son "fils bonus" comme elle l'appelle. Durant les confinements successifs, elle a d'ailleurs joué les institutrices à domicile : "Je me suis sentie très chanceuse d'avoir eu la chance de travailler avec mon fils bonus pendant les fermetures d'écoles. Ce fut une énorme période d'apprentissage pour nous tous."