Beatrice d'York, future maman comblée : photo à deux et rares mots d'amour de son mari Edoardo

Le 17 juillet dernier déjà, "Edo", comme le surnomme sa femme, avait partagé un message personnel sur le réseau social à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage. "Je ne peux pas croire que ça fait 1 an. Depuis, chaque seconde de chaque jour a été si pleine de joie, de bonheur, de rire et d'amour. Tu es la personne la plus gentille, la plus adorable et la plus belle du monde. Merci ma chérie pour chaque seconde", avait-il écrit.