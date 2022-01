Diaporama Benoît Paire et Julie Bertin : le couple câlin et tactile en vidéo, "le bonheur il est là"

12 / 13

Exclusif - Julie Bertin ( compagne de Benoît Paire) - Benoît Paire, Gaël Monfils, Domingo (Pierre Alexis Bizot) et Zerator (Adrien Nougaret) deux streamers se rencontrent lors d'un match de tennis à Roland Garros, Paris le 18 septembre 2021. © Veeren/Bestimage

Exclusive - Benoît Paire, Gaël Monfils, Domingo (Pierre Alexis Bizot) and Zerator (Adrien Nougaret) two streamers meet during a tennis match at Roland Garros, Paris on September 18, 2021. (No Web - pour suisse et Belgique)