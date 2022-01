Benoît Paire et Julie Bertin : le couple câlin et tactile en vidéo, "le bonheur il est là"

Julie Bertin a beau avoir mis un terme à son activité dans le milieu de la télé-réalité pour le moment par amour pour son chéri Benoît Paire, elle enchaîne les projets professionnels. Jeudi 13 janvier 2022, la jolie brune de 29 ans avait justement rendez-vous dans le coin de Istres, dans le Sud de la France, pour un shooting photo professionnel. Elle prêtait alors son image à une boutique de robes de mariée. Et la journée semble avoir été longue et fatigante pour Julie qui n'avait qu'une hâte : reprendre le train en direction de son domicile à Montpellier. "Je n'ai jamais autant mérité de rentrer chez moi", a-t-elle commenté sous une photo d'elle en story Instagram avant d'indiquer qu'elle se trouvait à la gare. "Le bonheur est proche", a-t-elle écrit.

Et puis, un peu plus tard, Julie Bertin a décidé de partager une vidéo câline d'elle et Benoît Paire. Sur les images en noir et blanc, on découvre le tennisman de 32 ans torse nu et de dos en train de regarder un programme télé. Pendant ce temps, Julie Bertin tente de le distraire avec son pied qu'elle place sur tous les côtés de son visage (voir notre diaporama). Loin de s'énerver, Benoît Paire lui fait quelques caresses sur la jambe. "Non en vrai, le bonheur il est là", a-t-elle tendrement noté sur la publication.

Difficile de savoir quand cette vidéo a été réalisée ou si Julie et Benoît ont pu se retrouver après quelques jours de séparation. Car oui, aux dernières nouvelles, Benoît Paire s'est envolé sans elle pour l'Australie où il a participé au tournoi d'Adélaïde. Le 11 janvier, Julie Bertin prouvait qu'elle restait sa supportrice numéro 1 en regardant son match malgré la distance. Il essuyait alors malheureusement une lourde défaite au premier tour de l'Open d'Adélaïde face à Thanasi Kokkinakis. Benoît Paire est toutefois toujours attendu à l'Open d'Australie qui doit débuter ce lundi 17 janvier et s'écouler jusqu'au 30 janvier prochain.