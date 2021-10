Diaporama Bernard Tapie est mort

En France, à Paris, Bernard Tapie entouré de Chris Waddle et Jean-Pierre Papin en mai 1991.

Exclusif - Bernard Tapie, nouveau parrain des étudiants en médecine, en compagnie de sa femme Dominique et de Christian Estrosi (maire de Nice) participe à la rentrée solennelle de la faculté de médecine de Nice.

Bernard Tapie et sa fille Sophie posent sur Instagram pour la nouvelle année, le 31 décembre 2017.

Bernard Tapie avec sa femme Dominique et sa fille Sophie - Avant-première de 'Salaud on t'aime' à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris le 31 mars 2014.

13 / 38

Exclusif - Bernard Tapie et ses avocats Hervé Témime et Julia Minkowski enceinte (femme de Benjamin Griveaux) - Bernard Tapie à la sortie de la 11ème chambre correctionnelle, 2ème section du tribunal de Paris accompagné de ses avocats H.Témime et J.Minkowski à Paris, France, le 1er avril 2019. © CVS/Bestimage