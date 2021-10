Diaporama Bixente Lizarazu torse nu et bronzé en Polynésie, il impressionne en surfeur

Bixente Lizarazu et Claire Keim - Mariage religieux de Pascal Obispo et Julie Hantson en l'église Notre-Dame-des-Flots au Cap-Ferret le 19 septembre 2015

Bixente Lizarazu, Claude Puel - Match de football entre le Variétés Club de France et l'équipe du Centre Hospitalier Poissy / Saint-Germain-en-Laye au profit de la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France présidée par B.Macron. au stade Léo-Lagrange de Poissy, le 6 septembre 2020. Le coup d'envoi a été donné par C.Lara et H.Ben Arfa. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

12 / 16

Exclusif - Bixente Lizarazu - Match caritatif entre le Variétés Club de France et une sélection des anciens de l'Aviron Bayonnais au profit de 3 associations "Plus de Vie", "URMA" (Unité de recherche sur les mouvements anormaux de l'enfant) et l'association basque "Life is Rose"au stade Jean Dauger à Bayonne le 16 octobre 2019.