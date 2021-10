Bixente Lizarazu torse nu et bronzé en Polynésie, il impressionne en surfeur

Pour certaines personnes, la période estivale ne rime pas vraiment avec vacances et c'est exactement le cas de Bixente Lizarazu. L'ancien champion du monde travaille depuis plusieurs années comme consultant bien lotti pour TF1 et il forme désormais la paire numéro une de la chaîne pour les matchs de l'équipe de France, aux côtés de Grégoire Margotton. Malheureusement pour eux, l'aventure des Bleus à l'Euro 2021 s'est achevée plus tôt que prévu, mais cela n'a pas empêché l'ancien footballeur de 51 ans de continuer à bosser tout l'été.

Bixente Lizarazu a donc décidé de prendre de belles vacances un peu plus tard que la majorité des gens. Le père de Tximista est toujours aussi accro au sport et il s'est offert des vacances loin d'être de tout repos du côté de Moorea en Polynésie française. Le compagnon de Claire Keim est allé faire ce qu'il préfère, surfer sur d'immenses vagues ! Il en a d'ailleurs profité pour abreuver ses 225 000 abonnés sur Instagram de sublimes photos de son voyage à l'autre bout du monde. Dans une publication postée hier, on peut le voir en plein milieu d'un énorme tube et visiblement il n'est pas effrayé par la situation. "Quand faut y aller, faut y aller", écrit-il. Sur une deuxième photo, on le voit tout sourire et torse nu, l'occasion d'apprécier son physique d'athlète. Toujours aussi musculeux, le grand copain de Didier Deschamps a gardé une forme impressionnante depuis l'arrêt de sa carrière.