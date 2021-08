Bixente Lizarazu et son fils Tximista : à nouveau réunis, retrouvailles sportives

Foot, surf, vélo... Bixente Lizarazu vit de sport et d'eau fraîche ! Il a transmis sa passion à son fils Tximista. Pour les vacances, le jeune homme a quitté New York, où il réside, pour sillonner les routes et les plages à vélo avec son papa.

Saint-Tropez, Ibiza et Mykonos font partie des destinations de vacances préférées des footballeurs. Bixente Lizarazu a choisi de passer son été sur les routes du sud de la France. L'Euro 2020 terminé, le commentateur sportif de TF1 a entamé un road trip à vélo. Parti dans les Hautes-Pyrénées avec son ami Damien Dumas, Bixente a grimpé plusieurs cols, à la manière d'un cycliste professionnel.

"Du beau temps pendant tout le séjour, des paysages exceptionnels et des bons restos aussi...", a-t-il écrit sur Instagram en légende d'une vidéo le montrant en selle. Son fils aîné Tximista en a également profité. Dans sa story Instagram du mardi 17 août 2021, le jeune homme s'est filmé en train de pédaler derrière son père et son ami Damien Dumas. "En queue de peloton", plaisante-t-il en commentaire, faisant allusion à son retard (photo à voir dans le diaporama).