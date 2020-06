Bixente Lizarazu : Ce qu'il inculque à sa fille, Uhaina, 11 ans...

Respect de l'adversaire sur les pelouses de foot certes, mais aussi respect de l'environnement. Voilà ce qui anime le populaire footballeur Bixente Lizarazu depuis de longues années. Alors qu'il s'est rendu en Polynésie pour un tournage à couper le souffle, il s'est confié sur son engagement en faveur de la nature et de la préservation des mers et des océans. Il peut compter sur ses enfants pour suivre son chemin...

Parrain depuis une trentaine d'années de la Surfrider Foundation Europe - il pratique avec passion et risque le surf -, Bixente Lizarazu a aussi lancé sa propre structure : Liza pour une mer en bleus. "Mon association étant toujours active, je soutiens, financièrement ou physiquement, divers projets grâce à elle. Nous avons ainsi procédé, il y a plusieurs mois, à un grand nettoyage des berges de la Seine à Paris : chaque année, l'opération s'effectue sur les plages, mais, cette fois, nous avons décidé de nous attaquer également à la capitale", a ainsi confié l'ancien champion du monde France 98 au magazine.

A 50 ans, Bixente Lizarazu pourrait se cacher derrière une génération qui n'a pas été biberonnée à l'écologie, mais, heureusement, ce n'est pas son cas. Ainsi, lui-même inculque à ses enfants des valeurs de respect de la nature. "Moi, à 25 ans, je n'avais pas de crainte particulière sur le sujet, mais Tximista [son fils âgé de 25 ans, issu de sa relation passée avec Stéphanie, NDLR] a cette conscience ; il travaille dans l'alimentation et ses emballages sont biodégradables, par exemple. Il faut dire qu'il a hérité de la même éducation que moi, au contact de la nature, tout comme ma fille de 11 ans et demi, Uhaina, que sa mère, Claire Keim, et moi élevons au Pays basque. Mais, aujourd'hui, on a tendance à perdre la culture de la mer, de la montagne, des forêts, des rivières, parce que tout s'urbanise et que l'on passe trop de temps sur nos smartphones. Or perdre la connaissance de la nature, c'est perdre l'envie de la protéger", a ajouté Bixente.