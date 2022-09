Diaporama : Brigitte Macron : Rayonnante et détendue, elle fait le show avec Gad Elmaleh devant une star de The Voice

1 / 22 Brigitte Macron : Rayonnante et détendue, elle fait le show avec Gad Elmaleh devant une star de The Voice

2 / 22 Brigitte Macron, Gad Elmaleh - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France © Dominique Jacovides/Bestimage





3 / 22 Brigitte Macron - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine". © Dominique Jacovides/Bestimage





4 / 22 Anne et Henri de Castries, Mareva Grabowski (femme du Premier ministre de Grèce), Charlotte Caubel (secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance), Fati Rosenberg, Brigitte Macron, Stanislas Lyonnet (directeur de l'Institut Imagine), et kamel Mennour (galeriste) - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





5 / 22 Charlotte Caubel (secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance), Fati Rosenberg, Brigitte Macron, Professeur Stanislas Lyonnet, Kamel Mennour - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine" à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





6 / 22 Fati Rosenberg, Brigitte Macron, Professeur Stanislas Lyonnet, Kamel Mennour - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





7 / 22 Fati Rosenberg, Brigitte Macron, Gad Elmaleh - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





8 / 22 Anne et Henri de Castries, Mareva Grabowski (femme du Premier ministre de Grèce), Charlotte Caubel (secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance), Fati Rosenberg, Brigitte Macron, Stanislas Lyonnet (directeur de l'Institut Imagine), et kamel Mennour (galeriste) - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





9 / 22 Fati Rosenberg, Anne et Henri de Castries, Charlotte Caubel, Mareva Grabowski (femme du Premier ministre de Grèce), Brigitte Macron, Gad Elmaleh, Stanislas Lyonnet, Kamel Mennour - La Première Dame française est venue soutenir le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour pour la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine" à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





10 / 22 Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





11 / 22 Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





12 / 22 Fati Rosenberg - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", à Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





13 / 22 Sanaa (The Voice Kids 2022, atteinte d'une maladie génétique rare) - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





14 / 22 Sanaa (The Voice Kids 2022, atteinte d'une maladie génétique rare) - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





15 / 22 Sanaa (The Voice Kids 2022, atteinte d'une maladie génétique rare) - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine" à Paris, France, le 12 septembre 2022. La vente aux enchères a rapporté plus de huit millions d'euros. © Dominique Jacovides/Bestimage





16 / 22 Gad Elmaleh, Kamel Mennour - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





17 / 22 Caroline Roux et son mari Laurent Solly - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022 © Dominique Jacovides/Bestimage





18 / 22 Christian Louboutin et Caroline de Maigret - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





19 / 22 Gad Elmaleh, Sanaa (The Voice Kids 2022, atteinte d'une maladie génétique rare) - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





20 / 22 Gad Elmaleh, Sanaa (The Voice Kids 2022, atteinte d'une maladie génétique rare) - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





21 / 22 Le Professeur Stanislas Lyonnet, Fati Rosenberg, Thierry Ardisson et sa femme Audrey Crespo-Mara, Michel Rosenberg - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage