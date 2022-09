Brigitte Macron : Rayonnante et détendue, elle fait le show avec Gad Elmaleh devant une star de The Voice

Depuis qu'elle est arrivée à l'Elysée en 2017, Brigitte Macron ne cesse de le rappeler : c'est une femme engagée, impliquée dans de nombreux combats dont celui des Pièces Jaunes ou celui contre les maladies génétiques. C'est d'ailleurs dans ce but qu'elle s'est rendue ce lundi à la 4ème vente aux enchères qui se tenait à Paris, à l'institut Imagine.

Organisé en collaboration avec Christie's, elle a d'ailleurs été un succès : plus de 8,16 millions d'euros ont été collectés lors d'une soirée qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Il faut dire que l'animateur avait été particulièrement bien choisi : Gad Elmaleh, lui aussi souvent engagé dans des causes caritatives, a fait le show, comme pour les précédentes éditions.

Et l'on a pu remarquer une certaine proximité entre l'humoriste et la première dame : très complices, tous les deux se sont échangé des blagues tout au long de la soirée dans une bonne humeur générale très appréciée. La première dame a ensuite rencontré les organisateurs de la soirée et les directeurs de l'Institut dont Michel et Fati Rosenberg et le professeur Stanislas Lyonnet, qui ont réussi à collecter plus de 22 millions d'euros en 4 ventes depuis 2015.

"Je veux dire toute ma reconnaissance à ceux qui nous ont prêté leurs talents, et à tous les généreux acquéreurs d'oeuvres d'art ou de moments d'exception", a d'ailleurs salué celui-ci. A noter qu'une grande tombola populaire est également organisée par l'Institut et permet de gagner une voiture de course... en ne misant que 5 euros ! Un beau lot offert par un généreux donateur, et tout l'argent récolté ira à la recherche.

Pendant la soirée, 38 lots ont été proposés aux invités, parmi lesquels on trouvait également Caroline de Maigret ou encore Thierry Ardisson. Et pour couronner encore le spectacle, c'est la jeune Sanaa, 14 ans et atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est venu faire le show et émerveiller les célébrités. La jeune fille qui participe à The Voice Kids, a d'ailleurs été chaleureusement saluée par Gad Elmaleh.

À ce jour, 8 000 maladies génétiques sont répertoriées touchant 35 millions de patients en Europe et 3 millions en France. Aujourd'hui, 1 enfant sur 2 repart encore sans diagnostic et 90% des maladies n'ont pas de traitement, la recherche est donc fondamentale et tous les soutiens sont précieux dans ce combat pour la vie.