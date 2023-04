Diaporama : Brigitte Macron ultra-stylée face à la reine Maxima des Pays-Bas : le couple chic pour sa visite aux Pays-Bas

1 / 31 Brigitte Macron ultra-stylée face à la reine Maxima des Pays-Bas : le couple chic pour sa visite aux Pays-Bas

2 / 31 Brigitte Macron a accompagné son mari Emmanuel Macron aux Pays-Bas Accueil officiel du Président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas au palais royal à Amsterdam. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 31 Le président était attendu pour 2 jours Accueil officiel du Président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 31 Le couple a été accueilli au palais royal par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima ainsi que les honneurs militaires Accueil officiel du Président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 31 Brigitte Macron a brillé par son élégance comme toujours : elle portait pour l'occasion une robe bleue fluide, un manteau zippée, une pochette et une paire d'escarpins noirs Accueil officiel du Président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 31 Même la reine a peiné à lui faire de l'ombre malgré les couleurs pétillantes et lumineuses qu'elle avait choisi de porter Accueil officiel du Président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 31 La visite présidentielle s'achèvera ce mercredi 12 avril Accueil officiel du Président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par le Roi Willem-Alexander et la Reine Máxima des Pays-Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

21 / 31 Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame Brigitte Macron, accompagnés du Premier ministre hollandais Mark Rutte et de la maire d'Amsterdam Femke Halsema lors de la cérémonie de recueillement devant le monument national de la place du Dam à Amsterdam, Pays-Bas, le 11 avril 2023, en visite d'État au Royaume des Pays-Bas, à l'invitation de Leurs Majestés le roi et la reine des Pays-Bas. Il s'agit de la première visite d'État d'un Président français au Royaume des Pays-Bas en 23 ans. Elle fait suite à la visite d'État du roi et de la reine des Pays-Bas en France, les 10 et 11 mars 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

