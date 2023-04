Brigitte Macron ultra-stylée face à la reine Maxima des Pays-Bas : le couple chic pour sa visite aux Pays-Bas

S'il y a bien une personnalité à qui l'expression "chic à la française" convient parfaitement, c'est définitivement Brigitte Macron. Depuis l'arrivée au pouvoir de son mari en mai 2017, la première dame fait preuve d'une allure sans fausse note. D'une apparition télé à une visite pour les enfants malades en passant par les événements officiels organisés au sein du palais de l'Elysée ou ailleurs, l'ancienne professeure de 69 ans fait toujours preuve de style. La récente arrivée de Brigitte et Emmanuel Macron à Amsterdam pour une visite de deux jours aux Pays-Bas est une preuve de plus.

A peine ont-ils eu le temps de célébrer les fêtes de Pâques en famille que Brigitte et Emmanuel Macron sont montés dans l'avion présidentiel direction les Pays-Bas pour une rencontre décisive dans un contexte mouvementé. Le président français a pu compter sur le soutien de son épouse Brigitte Macron pour l'épauler dans ce voyage. La maman de Tiphaine, Laurence et Sébastien avait misé sur un look 100% bleu, composé d'une robe fluide, d'un manteau zippé, d'une pochette et d'une paire d'escarpins noirs qui mettaient en valeur ses jambes de rêve.

Même la reine Maxima a difficilement fait le poids. La femme du Souverain a eu du mal à faire la différence malgré toute l'élégance dont elle faisait preuve grâce à une robe verte et un manteau jaune assorti à ses escarpins en suédine. Les deux femmes ont pris la pose l'une à côté de l'autre devant les photographes pour la cérémonie d'accueil du couple français rythmée par les honneurs militaires avant une réception et un déjeuner privé. Dans la soirée, Brigitte et Emmanuel Macron sont également attendus pour un dîner d'exception en compagnie du chanteur franco-néerlandais Dave, de l'architecte Rem Koolhaas ou encore du directeur du Tour de France Christian Prudhomme.

Brigitte Macron sur tous les fronts

La première dame ne fait pas qu'accompagner son mari lors de ses déplacements officiels. Sa disponibilité, Brigitte Macron la met à profit d'associations et d'oeuvres caritatives qui lui tiennent à coeur. Elle est notamment devenue la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France après le passage de flambeau de Bernadette Chirac et s'intéresse de près à l'éducation des enfants ainsi qu'à l'égalité et aux droits des femmes. Des batailles qu'elle mène corps et âme et pour lesquelles elle n'hésite parfois pas à remettre son président de mari en place !