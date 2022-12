Diaporama : Camille Gottlieb et sa belle-soeur Marie Ducruet : délires, voyages et déclaration, elle dévoile des clichés inédits !

Camille Gottlieb et sa belle-soeur Marie Ducruet : délires, voyages et déclaration, elle dévoile des clichés inédits !

Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, sa nièce, Camille Gottlieb, la marraine d'honneur du Téléthon monégasque, guidés par Muriel Agliardi, la présidente de l'association Monaco Maladies Génétiques, ont inauguré la 36ème édition du Téléthon au Grimaldi Forum à Monaco. Le 3 décembre 2022. Dans le Village Téléthon, installé dans l' espace Ravel du centre des congrès, de nombreux acteurs, parmi lesquels le Centre Scientifique de Monaco, les Smileys de Monaco, Child Care Monaco ou encore les Guides et scouts de Monaco, proposent entre autres des ateliers payants, des objets, des vêtements et des plantes à la vente dont les recettes seront entièrement reversées au profit de l'AFM. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Camille Gottlieb et Marie Ducruet sur Instagram. © Instagram, camillerosegottlieb

Louis Ducruet et sa femme Marie Chevallier, Camille Gottlieb - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert

Exclusif - Louis Ducruet et sa femme Marie au photocall de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

Le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont participé au déploiement des "Courtepointes" en mémoire des victimes du SIDA, au Musée Océanographique de Monaco, le 1er décembre 2022. © Bruno Bébert / Bestimage © BestImage, Bruno Bébert

Exclusif - Marie et Louis Ducruet durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene en compagnie de Camille Gottlieb ont remis les traditionnels paquets cadeaux de la Croix Rouge monégasque dans le cadre des festivités liées à la Fête Nationale, le 16 novembre 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Be Safe, association monégasque de lutte contre la consommation d'alcool au volant avec Camille Gottlieb, présidente, à l'Automobile Club de Monaco, le 10 novembre 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello

Exclusif - Louis Ducruet et sa femme Marie à l'after-party de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition à l'hôtel Selman de Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

