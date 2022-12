Camille Gottlieb et sa belle-soeur Marie Ducruet : délires, voyages et déclaration, elle dévoile des clichés inédits !

La famille royale de Monaco est plus unie que jamais. Et pour cause, c'est jour de fête du côté de la Principauté puisque Marie Ducruet, qui n'est autre que la femme de Louis Ducruet, a fêté hier, mercredi 28 décembre, son entrée dans la trentaine. En effet, la jeune femme est née le 28 décembre 1992 et a donc soufflé sa trentième bougie ! Pour l'occasion, sa belle soeur Camille Gottlieb de six ans son aînée et qui est depuis peu en couple, lui a souhaité un bon anniversaire à sa façon. Sur Instagram, par le biais de la story de son compte où elle est suivie par pratiquement 100.000 abonnés, elle a partagé quelques clichés inédits en compagnie de Marie Ducruet (voir notre diaporama).

On peut y voir six photos des deux jeunes monégasques ensemble, que ce soit lors de soirées ou en vacances à l'autre bout du monde. "À la meilleure des belles soeurs du monde", a ajouté Camille Gottlieb en légende de ces quelques clichés, tout en ne manquant pas de mentionner le compte Instagram de Marie Ducruet.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent

Rappelons s'il est nécessaire que Camille Gottlieb est la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Jean-Raymond Gottlieb, l'ancien garde du corps de celle-ci. De sa mère, elle est donc la petite-fille de l'ancien prince souverain Rainier III de Monaco et de sa célèbre épouse, l'actrice Grace Kelly. Elle est également la nièce de l'actuel prince, Albert II de Monaco.

Marie Ducruet est elle, comme évoqué ci-dessus, la femme de Louis Ducruet depuis le 26 juillet 2019, date à laquelle ils se sont mariés civilement à Monaco. Louis Ducruet, qui a longtemps officié au sein du club de football de l'AS Monaco avant de rejoindre l'écurie anglaise de Nottingham Forest en tant que responsable du recrutement international, est le fils de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, qui était également l'ancien garde du corps de la princesse Stéphanie. Ils se sont mariés en 1995, soit trois ans après la naissance de Louis.

Le 23 novembre dernier, le couple formé par Louis et Marie Ducruet a annoncé attendre un premier enfant pour 2023. Les célébrations pleines de bonheur ne devraient donc pas s'arrêter de sitôt du côté du Rocher monégasque.