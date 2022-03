Diaporama Carole Bouquet éloignée de ses fils : "On se voit beaucoup moins qu'avant"

Carole Bouquet éloignée de ses fils : "On se voit beaucoup moins qu'avant"

Carole Bouquet dans C à vous. @ Youtube / C à vous

Carole Bouquet à l'avant-première du film "Voyez Comme On Danse" au cinéma l'UGC Normandie à Paris, France, le 8 octobre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild - Soirée "Global Gift Gala" lors du 67ème festival international du film de Cannes

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild - Montée des marches du film "The Search" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 21 mai 2014.

11 / 16

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild - Montée des marches du film "The Little Prince" (Le Petit Prince) lors du 68 ème Festival International du Film de Cannes, à Cannes le 22 mai 2015.