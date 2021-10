Diaporama Caroline Ithurbide bientôt mariée à Polo Anid ? Sa phrase qui en dit long

11 / 12

Semi-Exclusif - Caroline Ithurbide - Photocall - Concert caritatif "Leurs Voix pour l'Espoir" au profit de la recherche contre le cancer du pancréas, créé et présenté par L. Cholewa à l'Olympia à Paris, le 7 octobre 2019. Porté par le succès de ses précédentes éditions et une mobilisation toujours plus forte, le concert "Leurs Voix pour l'Espoir" revient pour la 8ème année, s'imposant comme LE rendez-vous caritatif de la rentrée. Cette année encore, de nombreux artistes donnent de la voix sur la scène de l'Olympia pour récolter des fonds en faveur de la Fondation A.R.C.A.D (Aide et recherche en Cancérologie Digestive) et aider la recherche contre le cancer du pancréas. © Marc Ausset-Lacroix - Pierre Perusseau / Bestimage