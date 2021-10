Caroline Ithurbide bientôt mariée à Polo Anid ? Sa phrase qui en dit long

La beauté, ça la connaît ! La belle chroniqueuse de William à midi qui parle de bien-être a accordé une interview à Ici Paris, l'occasion de parler certaines de ses astuces pour être aussi rayonnante. Mais elle a aussi évoquer son compagnon Polo Anid... avec lequel elle va se marier ?

Pour Caroline Ithurbide, l'amour est l'un des secrets pour continuer à rayonner. Et elle sait de quoi elle parle puisqu'elle est actuellement en couple avec l'acteur Polo Anid. "Si votre partenaire vous trouve belle au naturel, c'est gagné. Sinon apprendre à s'aimer soi-même reste le meilleur plan", a-t-elle expliqué. Puis, quand on lui a demandé ce qu'elle mettait en valeur quand elle était en "opération séduction", elle a déclaré : "Je ne séduis plus que mon futur mari, donc ce n'est pas la peine d'en faire des caisses." La femme de 42 ans vient-elle d'annoncer qu'elle est fiancée et bientôt mariée ? Le doute est permis.

Ce qui est certain, c'est que Caroline Ithurbide est de nouveau heureuse en amour. A l'occasion d'une interview donnée à Public en juin dernier, elle a révélé qu'elle vivait une divine idylle avec le charmant brun notamment vu dans Scènes de ménages (M6). "Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", avait-elle notamment expliqué.

Caroline Ithurbide avait également révélé sa rupture avec Boris Ehrgott (animateur du Bachelor sur NT1 en 2016) avec qui elle a eu deux enfants, un fils prénommé Gaspard Ruben (13 ans) et une fille appelée Ambre Lilah (10 ans). Une séparation qui avait été très éprouvante pour l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste. "J'ai passé deux ans et demi difficiles ! La rupture est la pire épreuve que j'ai eue à traverser. Pourtant, nous somme en très bons termes, mais c'est un chamboulement. J'ai enchaîné coaches, psy, voyants... J'étais paumée", expliquait-elle notamment.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Ici Paris du 13 octobre 2021.