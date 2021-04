Diaporama Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas : leurs enfants, futurs acteurs ? Elle répond

Douglas et Carys Douglas, les enfants de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Décembre 2019.

Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones et leurs deux enfants, Michael et Carys. Décembre 2020.

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones lors de la 78ème cérémonie des Golden Globes au Rockefeller Center à New York le 28 février 2021.

Kirk Douglas en famille, avec son fils Michael Douglas, sa belle-fille Catherine Zeta-Jones et ses petits enfants Cameron, Dylan et Carys. Août 2019.

Michael Douglas, ses enfants Cameron, Carys et Douglas, et Lua, sa belle-fille et sa petite-fille Lua (fille de Cameron Douglas et sa compagne). Janvier 2018.