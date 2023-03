Diaporama : Ces 3 signes astrologiques sont les plus détestés du zodiaque !

Ces 3 signes astrologiques sont les plus détestés du zodiaque !

À chaque signe astrologique sa réputation. Chez les personnalités, le roi Charles III, Jenifer, Florence Foresti, Lena Situations, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté.Le roi Charles III © BestImage

Certains signes astrologiques sont ainsi considérés comme les plus intelligents, d'autres les plus menteurs. Jenifer Bartoli. © BestImage

Certains ont la réputation d'être plus à même de ne jamais se marier, quand d'autres vous briseront le coeur. Lady Diana et le prince Charles à Windsor © BestImage

5 / 21