Ces 3 signes astrologiques sont les plus détestés du zodiaque !

À chaque signe astrologique sa réputation. Certains signes astrologiques sont ainsi considérés comme les plus intelligents, d'autres les plus menteurs. Certains ont la réputation d'être plus à même de ne jamais se marier, quand d'autres vous briseront le coeur. Alors forcément ces réputations qui leur collent à la peau font que certains signes du zodiaque sont plus aimés que d'autre. Et d'autres sont même carrément les plus détestés des signes astrologiques. Qui sont ces mal aimés ?

À chaque signe son ennemi. Mais certains reviennent souvent dans la liste des Nemesis de chacun. Ils sont les mal aimés du zodiaque, et se comptent au nombre de trois, à croire le sondage réalisé par Le Bonbon. En pole position, on retrouve sans grande surprise : le Scorpion. Le signe d'Eau est bien difficile à cerner, comme ses compères de l'élément Eau (Poissons et Cancer). Il faut dire que le signe est le plus intense et il peut parfois avoir envie de se plaindre, et d'autres jours avoir envie de tout casser. Lorsqu'il décide de se venger, ce dernier ne le fait pas à moitié. La complexité des natifs de ce signe le place donc en tête de la liste des plus détestés du zodiaque. Chez les personnalités, le roi Charles III, Jenifer, Florence Foresti, Lena Situations, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté.

Rêveur, mystique et peu accessible...