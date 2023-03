Ces 4 signes astrologiques qui pourraient facilement vous briser le coeur...

Bien sûr le parcours de chacun est bien plus important dans la balance de la personnalité. Naissance, éducation, rencontre et embûches surmontées sont ce qui vous dessine. Mais les signes astrologiques permettent néanmoins de s'amuser un peu, notamment de quelques similitudes entre natifs d'un même signe. Car chaque signe du zodiaque a sa petite réputation. Certains sont ainsi considérés comme les plus intelligents, d'autres les plus rancuniers ou encore certains sont taxés d'être menteurs. Il y aussi les plus bordéliques, et les plus à même de ne jamais se marier. Mais quels sont les signes qui vous briseront le coeur ?

Fort tempérament ou aspect infidèles, ils sont les signes qui pourraient bien vous faire du mal si vous êtes en couple avec. Parmi ces quatre Don Juan, briseurs de coeur, on compte le Bélier. Il est le plus impulsif du zodiaque et celui qui apprécie le plus les challenges. Alors l'infatigable Bélier est celui qui n'hésitera pas à faire le premier bas et vous séduire. Mais la difficulté pour lui sera de rester. Très indépendant et aventurier, il a bien du mal à avancer en groupe. Il n'aime pas se plier aux règles, et obéit à ses propres ordres. Son besoin d'ailleurs pourrait bien briser le coeur de celui ou celle qui sera tombé sous son charme. Il n'a pas vraiment l'âme romantique alors forcément robe meringue et festivités ne le font pas réellement vibrer. Parmi les Bélier célèbres : Guillaume Canet, Céline Dion, Zazie et Kristen Stewart.

On retrouve aussi dans cette liste le Gémeaux. Le signe d'Air est connu pour être l'un des plus séducteurs du zodiaque. Et pour être aimé, il est capable de tout et même d'être un beau parleur. Il sait comment manipuler l'autre et pourrait bien vous charmer en vous laissant entendre ce que vous désirez entendre. Très volage, il pourrait bien avoir du mal à rester dans une relation monogame. Ben Attal, Jean Dujardin, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les quatre natifs de ce signe.

Son côté détaché pourrait vous briser le coeur

Le Lion, qui appartient à l'élément Feu, est de loin le signe le plus narcissique des douze signes. Il ne supporte pas qu'on lui refuse quelque chose et déteste les compromis. Pas évident donc pour avancer à deux. Enfin, on retrouve aussi le Verseau. Signe d'Air là aussi, il est celui qui vit en cachant ses émotions. Il aura donc bien du mal à vous dévoiler ses sentiments, ce qui risque de compliquer toute relation amoureuse. Son côté détaché et indépendant peut être en effet mal pris par son partenaire, qui y verra là de l'indifférence et risque donc d'avoir son coeur brisé. Qui sont les natifs célèbres du Verseau ? Shakira, Gérard Piqué, Jennifer Aniston, Marilou Berry et Benjamin Biolay, Nabilla, François Civil ou encore Vianney.