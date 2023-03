Quels sont les signes astrologiques qui risquent de ne jamais se marier ?

S'il est évident que l'identité de chacun est bien plus définie par la vie, le parcours avec les embûches que par son signe astrologique, ce dernier permet néanmoins de s'amuser un peu. À chaque signe, sa réputation. Ainsi, le signe astrologique du Sagittaire fait partie de la liste des signes les plus infidèles, quand le signe du Scorpion est parmi les plus rancuniers. Si certains sont plus facilement à se lancer dans des histoires d'amour, à l'image du Poissons, quand d'autres au contraire restent bien plus longtemps célibataires. Mais quels sont les signes du zodiaque qui risquent de ne jamais se marier ?

Le mariage est un concept qui laisse de nombreuses personnes rêveuses, mais autant d'autres pour lesquelles ce dernier ne signifie pas grand chose. Pendant que les premiers imaginent probablement leur tenue et le buffet idéal pour le jour J, d'autres sont terrifiés à l'idée même de s'engager. Enfin, il y a aussi ceux qui ont peur pour leurs économies, ou encore ceux qui détestent être le centre de l'attention. Et puis certaines personnes ne pensent pas que l'on peut rester amoureux de la même personne toute une vie. Alors forcément, le mariage fait moins sens. Mais qui sont donc les signes du zodiaque qui affichent ces différents critères ? En tête, le Sagittaire. Aventurier du zodiaque, le Sagittaire a bien du mal à se poser. Son envie d'ailleurs constante n'est pas réellement en adéquation avec le mariage. À la recherche de nouvelles expériences, de la découverte de nouvelles personnes, ou encore de voyages à travers le monde, le signe de Feu pourrait avoir bien du mal à convoler. En amour, ce dernier a d'ailleurs bien du mal à savoir ce qu'il veut vraiment. Mais cela ne fait pas de lui un bon partenaire de vie, car il peut en effet être amoureux d'une seule et même personne et y être attaché très longtemps. Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Claire Chazal, Louise Bourgoin, Emmanuel Macron, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Vincent Cassel. Tous deux nés un 2 décembre, Michaël Youn et Philippe Etchebest sont aussi des natifs de ce signe.

Il risque de se lasser aussi vite

On retrouve aussi dans cette liste le Gémeaux. Le signe d'Air n'est pas adepte du concept du mariage. Et ce n'est en aucun cas être le centre de l'attention qui effraie ce dernier, qui adore ça. La peur de la routine et de l'ennui du quotidien pourrait bien être à l'origine de sa peur de l'engagement. Mais si le Gémeaux trouve sa perle rare, capable d'embellir son quotidien de surprises, alors il n'aura pas de mal à lui passer la bague au doigt. Ben Attal, Jean Dujardin, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les quatre natifs de ce signe. Enfin, parmi nos signes astrologiques qui risquent de ne pas se marier, il y a le Bélier. Signe de Feu comme son partenaire Sagittaire, il n'est pas le plus à même de dire "oui" un jour à l'être aimé. Ce séducteur aime beaucoup plaire, et s'éprend rapidement de quelqu'un mais il peut se lasser aussi vite. Il n'a pas vraiment l'âme romantique alors forcément robe meringue et festivités ne le font pas réellement vibrer. Parmi les Bélier célèbres : Guillaume Canet, Céline Dion, Zazie et Kristen Stewart.