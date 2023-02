Quels sont les signes astrologiques les moins intelligents ? Voilà les 3 derniers de la classe !

Si le parcours de chacun et les obstacles rencontrés marquent naturellement notre personnalité, on peut s'amuser à deviner quelques traits de caractère d'une personne à l'aide de son signe astrologique. On peut ainsi noter quelques similitudes entre deux personnes natives du même signe. Ainsi, les signes astrologiques ont parfois une réputation qui les précède. Certains sont plus menteurs, quand d'autres sont plus rancuniers, ou encore infidèles. Si le thème astral complet d'un individu en dit naturellement bien plus, son signe solaire donne déjà néanmoins quelques indices. Si l'on sait qui sont les signes astrologiques les plus intelligents, quels sont à l'inverse les moins intelligents du zodiaque ?

C'est grâce à une étude publiée par le site web GoCompare que la liste des signes astrologiques les plus intelligents a été dévoilée. Une étude des signes de 900 lauréats de prix Nobel, dans tous domaines confondus. Si les Gémeaux (22 mai et le 21 juin), Balance (23 septembre au 22 octobre) et Vierge (23 août-22 septembre) sont sur les trois premières marches du podium, qui sont ceux qui sont à l'inverse à la traîne ? En avant dernier, deux signes du zodiaque se partagent ce triste record : le Lion (23 juillet-23 août) et le Scorpion (23 octobre-21 novembre). Karine Le Marchand, Carole Bouquet, Mika, Mila Kunis, Jennifer Lawrence, ou Alice Taglioni, Audrey Tautou et Jennifer Lopez sont des natifs célèbres du Lion. Les natifs du Scorpion sont connus pour avoir de l'énergie à revendre mais aussi pour leur grande intuition. Leur sixième sens peut néanmoins leur faire faire quelques erreurs de jugement, ces derniers laissant de côté analyse et réflexion. Chez les personnalités, Jenifer, Florence Foresti, Lena Situations, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté.

Le moins intelligent du zodiaque est...

Puis, c'est le Capricorne qui hérite du titre peu glorieux de signe astrologique le moins intelligent. Avec seulement 58 prix Nobel, le Capricorne (22 décembre-20 janvier) est à la traîne. Ce qui est plutôt étonnant quand on sait que ce signe de Terre affiche une grande curiosité et une réelle ambition. Il est réputé pour être rigoureux, courageux et patient. Mais néanmoins, le prix Nobel est un prix qui est accordé aux personnes ayant "apporté le plus grand bénéfice à l'humanité". Il n'est donc pas seulement question d'intelligence stricte, alors peut-être que le Capricorne se contente de se servir de ses facultés intellectuelles dans le seul but de briller lui. Chez les stars, Kate Middleton, Kate Moss, Bradley Cooper, Carla Bruni, Timothée Chalamet, Vanessa Paradis, Liam Hemsworth, ou encore Omar Sy sont Capricorne.