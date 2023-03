Diaporama : Quels sont les signes astrologiques qui risquent de ne jamais se marier ?

1 / 21 Quels sont les signes astrologiques qui risquent de ne jamais se marier ?

2 / 21 S'il est évident que l'identité de chacun est bien plus définie par la vie, le parcours avec les embûches que par son signe astrologique, ce dernier permet néanmoins de s'amuser un peu. Claire Chazal et Philippe Torreton à Cannes © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 21 À chaque signe, sa réputation. Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard (en Chanel) - Intérieur du dîner Chanel des révélations César 2020 au Petit Palais à Paris, le 13 janvier 2020. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, Olivier Borde

4 / 21 Ainsi, le signe astrologique du Sagittaire fait partie de la liste des signes les plus infidèles, quand le signe du Scorpion est parmi les plus rancuniers. Dominique et son mari Philippe Etchebest avec Virginie Calmels (Adjointe au Maire de Bordeaux et Tête de liste " les Républicains " aux élections Régionale) - Le chef Bordelais Philippe Etchebest inaugure son restaurant "Le 4ème mur" en présence de Alain Juppé sous les galeries de l'opera de Bordeaux, en face du restaurant de son concurrent Gordon Ramsay le 5 octobre 2015. © BestImage

5 / 21 Si certains sont plus facilement à se lancer dans des histoires d'amour, à l'image du Poissons, quand d'autres au contraire restent bien plus longtemps célibataires. Louane Emera au défilé Victoria / Tomas prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 à la maison de la femme lors de la fashion week à Paris le 28 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

6 / 21 Mais quels sont les signes du zodiaque qui risquent de ne jamais se marier ? Le prince William © BestImage

7 / 21 Le mariage est un concept qui laisse de nombreuses personnes rêveuses, mais autant d'autres pour lesquelles ce dernier ne signifie pas grand chose. Vincent Cassel et Monica Bellucci lors du Festival du film de Rome : ils sont devenus ensemble parents de Deva et Leonie © BestImage

8 / 21 Ben Attal en vacances à la montagne avec sa chérie Jordane et sa mère Charlotte Gainsbourg. Le 27 décembre 2022. © Instagram

9 / 21 Tina Kunakey et son mari Vincent Cassel à la projection du film "Athena" lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise (La Mostra), Italie, le 2 septembre 2022. © MPP/Bestimage © BestImage

10 / 21 René Angélil et Céline Dion © BestImage

11 / 21 Le prince William, prince de Galles, rencontre les finalistes du prix Earthshot 2022 à Windsor © BestImage

12 / 21 Céline Dion et René Angélil © BestImage

13 / 21 Marion Cotillard et Guillaume Canet - Photocall du film "Blood Ties" au 66 eme Festival du Film de Cannes © BestImage

14 / 21 Exclusif - Louane et son compagnon Florian Rossi - Avant Première de " Belle " film animé japonais au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2021 . © Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren / Bestimage

15 / 21 Florian Rossi et sa compagne Louane Emera lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

16 / 21 Céline Dion et René Angélil © BestImage

17 / 21 Philippe Etchebest et son épouse - Montée des marches du film "La conquête" - 64e festival de Cannes. © BestImage

18 / 21 Florian Rossi et sa compagne Louane Emera - Avant-première du film "Cet été-là" au cinéma Pathé Wepler à Paris le 3 janvier 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

19 / 21 Exclusif - Guillaume Canet - Dîner de charité Breitling à la Samaritaine pour l'association "Premiers de Cordée" à Paris. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

20 / 21 Celine Dion rayonnante et très souriante dans un ensemble pull écru et jupe bouffante fleurie salue ses fans à la sortie de son hôtel à New York, le 8 mars 2020 © BestImage