Diaporama : Chantal Ladesou mariée à Michel Ansault : elle en imposait avec un accessoire XXL, images de la cérémonie

Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault - People au défilé de mode Haute-Couture "On Aura Tout Vu" lors de la Fashion Week Printemps-été 202 au Paradis Latin à Paris le 24 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault lors d'un after show pendant les Marrakech du Rire à l'hôtel Selman le 17 juin 2022. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, © Rachid Bellak / Bestimage

14 / 19