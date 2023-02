Chantal Ladesou mariée à Michel Ansault : elle en imposait avec un accessoire XXL, images de la cérémonie

Alors qu'elle était hôtesse de vente chez Rank Xerox (un poste qu'elle occupait pour payer ses cours de comédie), Chantal Ladesou rencontre son futur mari Michel Ansault, qui deviendra également son manager. Dans les années 1970, le couple débute une belle histoire d'amour et décide de se marier. Sublime, l'actrice et humoriste au grain de voix si particulier portait pour ce grand jour une robe blanche ceinturée à la taille ainsi qu'un énorme chapeau blanc décoré de fleurs roses XXL. Très élégante, elle avait également misé sur des gants blancs ainsi qu'un bouquet assorti à son chapeau. De son côté, son époux était habillé avec un costume trois pièces en velours noir et portait une chemise blanche avec lavallière assortie. Des photographies que les fans de la comédienne ont pu découvrir dans l'émission La boîte à secrets diffusée le 28 octobre 2022.

"Je suis avec le même homme depuis quarante ans, il a l'air d'apprécier. J'ai un côté barré, et un autre, très traditionnel. Par exemple, je suis très mère poule. J'ai eu trois enfants [Clémence, Julien et Alix, décédé à l'âge de 21 ans, ndlr], je me suis arrêtée pour m'en occuper. J'habillais ma fille avec des robes Bonpoint et des chaussures anglaises à bout rond..." confiait l'humoriste de 74 ans aux journalistes de Voici en 2015.

Mon mari était d'une gentillesse !

Invitée dans l'émission Je t'aime etc. le 26 mai 2020, Chantal Ladesou avait également révélé à quel point son mari était l'homme parfait et comment il avait pris soin d'elle durant tout le confinement. "J'ai été ravie parce que mon mari était d'une gentillesse ! Je me demandais même si c'était lui... Il m'a fait la cuisine et je ne devais rien faire. J'ai retrouvé quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'avais perdu de vue. (...) Ce confinement a été très positif pour moi et on s'est très bien entendu avec Michel", avait-elle confié avec beaucoup d'amour et de tendresse.

Chantal Ladesou a cinq petits-enfants : "Ma fille Clémence à deux enfants, un garçon de 4 ans et une fille de 2 ans et demi [Georges et Gabrielle, NDLR]. Elle attend le troisième. Et mon fils Julien va devenir papa. Sa femme, l'actrice Pauline Lefèvre, attend des jumeaux, un garçon et une fille. Cinq fois grand-mère au mois de septembre !", avait-elle expliqué à Var Matin en septembre 2020.

De quoi être très très heureuse !