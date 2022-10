Chantal Ladesou "morte" : rares confidences sur cet accident qui aurait pu changer sa vie !

Diffusée tous les soirs sur Canal +, l'émission En Aparté est un endroit où les personnalités aiment venir se confier sur leurs joies, leurs peines, certains parlant même de moments difficiles de leur vie privée ou de leur enfance. Mais lorsque l'invitée est Chantal Ladesou, les confidences sont plutôt... hilarantes ! Reçue ce jeudi soir, l'humoriste de 74 ans a notamment raconté le jour où tout le monde a été étonné de la voir ressortir indemne après une chute dans un énorme trou.

Alors que la journaliste voulait lancer le sujet de sa maladresse en racontant qu'elle se promène "le nez au vent" et qu'elle loupe parfois "une marche, un trottoir", Chantal Ladesou a confirmé, allant même plus loin : "Je suis morte d'ailleurs", a-t-elle affirmé, étonnant son interlocutrice qui lui a demandé des précisions. "Je suis tombée dans un trou énorme en ciment. Deux escaliers comme ça", s'est-elle souvenue, avec son naturel habituel. "Et on croyait que j'étais morte et en fait non. Et je me dis, il m'arrive tellement de choses merveilleuses que je suis peut-être morte", a conclu celle que l'on retrouve ce soir dans La boîte à secrets sur France 3, avant d'affirmer être sortie de sa chute "sans un bleu, rien du tout".

Une histoire que la femme de Michel Ansault n'avait pas encore raconté, mais qui devrait beaucoup plaire à ses fans, toujours au rendez-vous et qui se pressent déjà au théâtre pour la voir dans sa pièce 1983. Une pièce à laquelle son mari participe d'ailleurs, pour la première fois, lui qui joue souvent le rôle de manager et qui la soutient dans tous ses projets... même Mask Singer : pour la surprendre, il avait en effet participé à l'émission déguisé en cône, sans qu'elle ne le reconnaisse !