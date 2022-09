Diaporama : Charlene de Monaco : Look coloré pour recevoir une invitée de marque au Palais

14 / 18

Le prince Haakon de Norvège, Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Le 22 juin 2022 © Javad Parsa/NTB Scanpix via ZUMA Press / Bestimage © Purepeople BestImage