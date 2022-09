Charlene de Monaco : Look coloré pour recevoir une invitée de marque au Palais

Remue-ménage, du côté de Monaco, pour accueillir une invitée de marque. Le jeudi 29 septembre 2022, Albert et Charlene de Monaco se sont mis tous deux sur leur trente-et-un pour recevoir Denise Campbell Bauer, la nouvelle Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis auprès de la République française et de la Principauté de Monaco. Sur le compte Instagram officiel du palais princier, on peut effectivement découvrir la princesse et le prince qui règnent sur le Rocher monégasque, prendre la pose avec elle, sourire aux lèvres.

En cette occasion, Denise Campbell Bauer a pu remettre, au prince Albert II de Monaco, ses lettres de créance. "Mme Denise Campbell Bauer est une diplomate expérimentée, membre de la direction d'organisations à but non lucratif, avocate de la voix des femmes en politique et dans les politiques, précise le palais monégasque sur les réseaux sociaux. Elle a été Ambassadrice des États-Unis auprès du Royaume de Belgique d'août 2013 à janvier 2017, à la tête de l'une des plus grandes ambassades d'Europe." Elle avait assisté, un peu plus tôt, à la cérémonie de commémoration de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris, le 9 août 2022.