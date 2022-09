Charlene et Caroline de Monaco : Retrouvailles surprises pour un événement cher à Albert

Après les 40 ans de la disparition de Grace Kelly, Monaco s'apprête à célébrer le centenaire de la naissance du prince Rainier III, père de Stéphanie, Caroline et Albert de Monaco, l'année prochaine. Un événement prévu pour 2023 au cours duquel plusieurs fêtes et célébrations se préparent. C'est la raison pour laquelle les héritiers du prince Rainier III étaient réunis ce mercredi 28 septembre au palais de Monaco. Le prince Albert a donc pris la parole devant d'autres membres de la famille, dont la princesse Caroline, Louis Ducruet ou encore Camille Gottlieb qui font partie du comité d'organisation présidé par Stéphanie de Monaco et devant son épouse, Charlene de Monaco.

Cette grande réunion de la plus haute importance, la princesse Charlène n'y a pas échappé. C'est dans un tailleur pantalon noir XXL que la maman de Gabriella et Jacques s'est présentée, tout en sobriété, au côté de son époux et des autres membres du clan monégasque. Une tenue sombre contrastant avec celle choisie par Caroline de Monaco. La maman de Charlotte, Pierre, Andrea Casiraghi et Alexandra de Hanovre avait en effet misé sur un ensemble pastel aux multiples couleurs, accompagné de toute l'élégance qui caractérise la princesse à chaque apparition.

Cette journée a marqué les retrouvailles officielles et publiques entre Charlene de Monaco et sa belle-soeur Caroline, qu'elle n'avait pas retrouvée depuis fin 2020 et la messe d'action de grâce donnée sur le Rocher. Entre-temps en Afrique du Sud, Charlene de Monaco a contracté une grave infection ORL et enchaîné les problèmes de santé. Sa condition physique l'empêchait de prendre l'avion et de se soigner auprès des siens. C'est donc impuissante, sans ses proches et ses enfants, que la princesse Charlène a dû guérir. Mais en cette période très compliquée, l'ancienne nageuse avait trouvé des alliées au sein de la famille dont Stéphanie, tata gaga des enfants quand Charlène n'était pas là...