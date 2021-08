Diaporama Charlene de Monaco prête à retourner vivre en Afrique du Sud, sans Jacques et Gabriella ?

Charlene de Monaco prête à retourner vivre en Afrique du Sud, sans Jacques et Gabriella ?

La princesse Charlene de Monaco en Afrique du Sud, échangeant à distance avec ses enfants Jacques et Gabriella. Sur Instagram le 9 juillet 2021.

La princesse Charlene de Monaco en Afrique du Sud, échangeant à distance avec ses enfants Jacques et Gabriella. Sur Instagram le 9 juillet 2021.

Charlene de Monaco, le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella en Afrique du Sud, chez le frère de la princesse, sur Instagram en juin 2021.

Charlene de Monaco en famille sur Instagram, avec le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella, avril 2021.

Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlene et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 26 janvier 2021. © Olivier Huitel / Pool Monaco /Bestimage

Jacques et Gabriella de Monaco fêtent leurs 6 ans avec leur père le prince Albert et leur mère la princesse Charlene, le 6 décembre 2020.

Le prince Albert II de Monaco et sa fille la princesse Gabriella durant le traditionnel Arbre de Noël du Palais Princier à Monaco en mode COVID-19, le 16 décembre 2020. © Bruno Bebert / Pool Monaco / Bestimage

Charlene de Monaco en famille, et le crâne à moitié rasé, pour adresser ses meilleurs voeux après Noël. Le 26 décembre 2020.

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène (bijoux Repossi) lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella au feu de la Saint Jean dans la cours du palais princier à Monaco. © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

22 / 23

La famille princière de Monaco à l'arrivée de la 3ème édition de la course "The Crossing : Calvi-Monaco Water Bike Challenge". Ce défi caritatif organisé par la Fondation Princesse Charlène se déroule les 12 et 13 septembre 2020. © Bruno Bebert/Bestimage