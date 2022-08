Diaporama : Charlotte Casiraghi : Son ex en couple avec un célèbre mannequin !

Charlotte Casiraghi : Son ex en couple avec un célèbre mannequin !

Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts. © Claudia Albuquerque / Bestimage

Charlotte Casiraghi et Alex Dellal - Jumping international de Monte Carlo, le 28 juin 2008

Charlotte Casiraghi et Alex Dellal - 90ème Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à l'hippodrome de Longchamp le 2 octobre 2011

Alex (Alexander) Dellal et sa femme Elisa Sednaoui - Arrivées à la fête de pré-mariage religieux de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo sur l'île de Isola Bella une des Iles Borromées, sur le Lac Majeur en Italie, le 31 juillet 2015.

Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage

Charlotte Casiraghi, le prince Albert II de Monaco durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 2 juillet 2022. Le prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la compétition a été remis sur le port Hercule à Monaco. C'est le cavalier autrichien Max Kuhner qui a terminé premier, suivi par l'irlandais Darragh Kenny et du belge Olivier Philippaerts. © Claudia Albuquerque / Bestimage

Alex Dellal et Charlotte Casiraghi - Soirée Tod's pour la nouvelel collection Tod's signature à l'ambassade d'Italie à Paris, le 2 octobre 2011

Charlotte Casiraghi et Alex Dellal - Arrivée des invités au mariage religieux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène Wittstock le 2 juillet 2011

Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam lors du Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco en faveur de la Fondation Princesse Grace le 8 juillet 2022. La princesse Caroline, fille aînée de la défunte princesse Grace, en est la présidente. Le Bal de la Rose, créé par la princesse Grace de Monaco en 1954, fait son grand retour en 2022, après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Il se déroule toujours au mois de mars mais l'édition 2022 a été reportée au 8 juillet en raison des conditions sanitaires. © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage

Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage

Dimitri Rassam et sa femme Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam - Montée des marches du film " Frère et Soeur " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi et la princesse Alexandra de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

Charlotte Casiraghi à la montée des marches de "Brother And Sister (frère et soeur)" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 20 mai 2022. © imageSPACE via Zuma Press/Bestimage