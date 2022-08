Charlotte Casiraghi : Son ex en couple avec un célèbre mannequin !

Avant de partager la vie de Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet, producteur de cinéma, Charlotte Casiraghi a fréquenté d'autres hommes. Parmi eux, Gad Elmaleh, célèbre humoriste avec qui elle a eu un garçon, Raphaël, 8 ans mais également Alex Dellal. C'est à la fin des années 2000 que celle qui fête ses 36 ans aujourd'hui débute une relation avec le galeriste britannique, qui n'est autre que le frère du mannequin Alice Dellal. Pendant quatre ans, le couple s'est montré dans les plus grandes soirées et lors d'importants événements du Rocher. Il figurait parmi les invités du mariage d'Albert de Monaco avec la princesse Charlene en 2011.

Quelques mois après l'heureux événement marquant l'entrée officielle de l'ancienne nageuse dans le clan des Grimaldi, les tourtereaux mettaient un terme à leur relation. Depuis, tous deux ont fait du chemin. Charlotte Casiraghi s'est mariée à Dimitri Rassam, avec qui elle a eu son deuxième enfant, un autre garçon appelé Balthazar et âgé de 3 ans. Alex Dellal s'est quant à lui consolé dans les bras d'un mannequin bien connu : Elisa Sednaoui, également comédienne.

C'est en 2012 que les tourtereaux officialisent leur relation. Tout va très vite puisqu'ils accueillent leur premier enfant, Jack, en 2013. L'année suivante, le couple se marie à Londres lors d'une cérémonie très privée avant d'accueillir, en 2017, un deuxième garçon, Samo. Lors d'une interview, Elisa Sednaoui avait qualifié Alex Dellal de "père phénoménal", vivant la "meilleure période de sa vie." L'amour est toujours au beau fixe dix ans plus tard. Même constat du côté de Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam.

Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam se sont passé la bague au doigt en 2019, après deux ans d'amour. Cinq ans de rencontre et un bébé plus tard, les parents semblent toujours aussi épris l'un de l'autre. Leurs regards complices et tendres l'ont prouvé lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco le 1er juillet dernier. Apparemment, Charlotte a bel et bien trouvé son prince.