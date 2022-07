Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam : Regards tendres et sourires complices, l'amour exprimé en public !

Charlotte Casiraghi aurait-elle trouvé le bon en la personne de Dimitri Rassam ? Officiellement en couple depuis avril 2017, les tourtereaux se sont mariés en 2019, un an après être devenus parents d'un garçon prénommé Balthazar en octobre 2018. Si des rumeurs les ont parfois séparés, chaque apparition agissait comme un pied-de-nez à toutes les mauvaises langues. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam. Ils l'ont une nouvelle fois prouvé lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco ce vendredi 1er juillet.

Aux côtés de sa maman Caroline de Monaco, Charlotte Casiraghi est apparue dans une magnifique robe rouge orangé à volants et des sandales à plateforme signées Chanel, ambassadrice oblige. La jolie brune de 35 ans a félicité le couple gagnant composé du français Olivier Robert et de la britannique Isabella Beecroft Luckett après avoir assisté au spectacle en famille dans les tribunes installées pour l'occasion.

Outre Caroline de Monaco, Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben Sylvester-Strautmann étaient présents. Et si le jeune couple s'affirme progressivement comme l'une des valeurs sûres du Rocher, il s'est fait voler la vedette par Charlotte et Dimitri. Même en l'absence de contact physique et de gestes tendres, impossible pour le clan de passer à côté des regards coquins et des sourires très complices que les parents de Balthazar ont échangé durant la compétition. Côte-à-côte, le duo faisait plaisir à voir.

Cinq ans après le début de leur romance, l'amour est toujours au beau fixe. Il s'agit d'ailleurs officiellement de la plus longue relation de Charlotte Casiraghi connue à ce jour. En effet, rares sont les hommes avec qui elle a partagé plus de quatre ans de sa vie. Si elle a fondé une famille avec l'humoriste Gad Elmaleh, leur couple n'aura duré que de 2011 à 2015. Sachant qu'après cinq ans de vie commune, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont l'air toujours aussi heureux, l'histoire n'est pas près de se terminer.