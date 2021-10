Charlotte Casiraghi et Caroline de Monaco : talons hauts et robes du soir, mère et fille assorties

Les membres du clan Grimaldi continuent de multiplier les apparitions cet automne. Le 12 octobre, c'était au tour de la princesse Caroline et de sa fille Charlotte Casiraghi de se rendre à l'opéra Garnier de Monaco pour la cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation Prince Pierre. Pour cette édition 2021, mère et fille étaient presque assorties en total look noir !

D'un pas assuré dans leurs talons hauts, Caroline de Monaco et sa fille ont fait une arrivée remarquée à l'opéra : la soeur du prince Albert était vêtue d'une robe longue et fluide au discret imprimé fleuri, accessoirisée d'un collier Œil oudjat, le symbole protecteur égyptien représentant l'oeil d'Horus. Un choix plutôt surprenant ! De son côté, Charlotte Casiraghi était elle aussi habillée d'une robe longue noire, un modèle ceinturé égayé de strass, bien sûr signé Chanel. Ambassadrice de la maison au double C depuis le début de cette année, la Monégasque de 35 ans fait honneur à son rôle en portant des créations siglées pour chacune de ses sorties. Cette nouvelle soirée à l'opéra était également l'occasion pour la mère de Raphaël et Balthazar (7 et 3 ans) d'afficher son nouveau carré court, inauguré le mois dernier.

La princesse Caroline et Charlotte Casiraghi ont ainsi pu féliciter en personne les lauréats des Prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco, édition 2021 : le Prix de la Composition Musicale 2021 a été remis à Michael Jarrell pour son oeuvre 4 Eindrücke (2019), le Coup de Coeur des Jeunes Mélomanes 2021 est allé à Beat Furrer, pour son oeuvre Nero su Nero (2019). Le Tremplin Musical a été décerné à New Music USA et le Prix Littéraire 2021 a été remis à Annie Ernaux. La Bourse de la Découverte 2021 a quant à elle été attribuée à Abigail Assor, pour son oeuvre Aussi riche que le roi (Gallimard), le Coup de Coeur des Lycéens 2021 est Roukiata Ouedraogo, pour son livre Du miel sous les galettes (Editions Slatkine & Cie) et le Prix de la Principauté 2021, en partenariat avec les Rencontres Philosophiques de Monaco, est allé à Julia Kristeva.

Tandis que la princesse Charlene attend avec impatience de pouvoir enfin rentrer en principauté, le prince Albert peut véritablement compter sur sa famille pour combler cette absence interminable. Sa soeur la princesse Caroline a déjà effectué plusieurs sorties avec lui, de même que certains membres plus jeunes du clan, tels que les enfants de la princesse Stéphanie : Louis Ducruet et son épouse Marie, la styliste Pauline Ducruet ou encore Camille Gottlieb.