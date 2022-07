Diaporama : Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam : Regards tendres et sourires complices, l'amour exprimé en public !

1 / 26 Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam : Regards tendres et sourires complices, l'amour exprimé en public !

2 / 26 Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour © Bruno Bebert / Bestimage





3 / 26 Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





4 / 26 Illustration durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





5 / 26 Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





6 / 26 Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





7 / 26 Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





8 / 26 Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





9 / 26 Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





10 / 26 Diane Fissore, la présidente de la Fédération Equestre Monégasque et organisatrice du Jumping, Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





11 / 26 Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





12 / 26 Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





13 / 26 Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





14 / 26 Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





15 / 26 Charlotte Casiraghi et sa mère la princesse Caroline de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





16 / 26 Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. Ici, lors de la remise des prix du Longines Pro-Am Cup Monaco, c'est le binôme composé par le français Olivier Robert et la britanique Isabella Beecroft Luckett qui ont remporté la compétition en deux manche. © Bruno Bebert / Bestimage





17 / 26 Dimitri Rassam et sa femme Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





18 / 26 Tina Green, la princesse Caroline de Hanovre, Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





19 / 26 Dimitri Rassam et sa femme Charlotte Casiraghi durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





20 / 26 Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi et la princesse Alexandra de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





21 / 26 Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi et la princesse Alexandra de Hanovre durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





22 / 26 Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





23 / 26 La princesse Caroline de Hanovre, Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





24 / 26 Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage





25 / 26 Tina Green, la princesse Caroline de Hanovre, Dimitri Rassam, sa femme Charlotte Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann durant le Jumping International de Monaco, 16eme édition du Longines Global Champions Tour, le 1er juillet 2022. © Bruno Bebert / Bestimage