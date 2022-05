Charlotte Casiraghi à couper le souffle en total look jean au défilé croisière Chanel

Monaco et Chanel, c'est comme une grande histoire d'amour. C'est la raison pour laquelle la marque de Haute-Couture a choisi le Monte Carlo Beach du Rocher pour poser le décor de son défilé croisière ce jeudi 5 mai. Du beau monde était invité mais surtout Charlotte Casiraghi vers qui les regards étaient tournés. La femme de Dimitri Rassam, dont la mère Carole Bouquet était également présente, avait opté pour un total look jean jusqu'à sa pochette. Seuls ses escarpins noirs vernis détonnaient avec son style. Il faut dire que Charlotte Casiraghi ne pouvait pas décliner l'invitation en tant qu'ambassadrice et porte-parole de Chanel.

Dans une bande-annonce officielle publiée sur les réseaux sociaux de Chanel et signée Sofia et Roman Coppola, des images de Monaco à toutes les époques et de ses plus grandes icônes défilent, sur la chanson This Town des Go-go's sortie en 1981. Parmi elles, les princesses Grace et Caroline de Monaco mais aussi Charlotte Casiraghi.