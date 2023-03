Diaporama : Charlotte Gainsbourg, son départ terrible à New York sans Jane Bikin : "C'est comme si j'avais abandonné ma mère"

1 / 19 Charlotte Gainsbourg, son départ terrible à New York sans Jane Bikin : "C'est comme si j'avais abandonné ma mère"

2 / 19 Charlotte Gainsbourg a vécu plusieurs années à New York Charlotte Gainsbourg au photocall du film "Suzanna Andler" à Milan © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

3 / 19 La comédienne avait quitté Paris après la mort de sa soeur Kate Barry, tombée du 4ème étage de son immeuble parisien, où elle venait d'emménager. Charlotte Gainsbourg - Arrivées à la premiere du film "The Almond And The Seahorse" et la remise du prix Golden Eye lors de la 18ème édition du festival du film de Zurich (ZFF) au cinéma Corso à Zurich, Suisse, le 26 septembre 2022. © Action Press/Bestimage © BestImage, Action Press / Bestimage

4 / 19 Charlotte Gainsbourg a laissé derrière elle sa maman Jane, non sans culpabiliser comme elle l'a fait savoir dans les colonnes du magazine "Marie Claire" Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

5 / 19 "Je vivais à New York avec en moi une grande culpabilité d'être partie là-bas alors qu'on venait de perdre ma soeur, donc sa fille, comme si j'avais abandonné ma mère pour me sauver moi-même." Charlotte Gainsbourg et Kate Barry - Paris le , 25 09 2013 - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

6 / 19 A son retour, Charlotte Gainsbourg a eu l'idée du documentaire "Jane by Charlotte", comme une manière de se faire pardonner son absence et de rattraper le temps perdu : "Mon premier élan n'était pas de faire un film sur elle. [...] Au départ, je souhaitais juste passer du temps avec elle, prendre plaisir à la regarder... Tout en me rendant compte que je ne m'étais jamais autorisé ça, la regarder, tant il y a de pudeur entre nous." Charlotte Gainsbourg, Kate Barry et Jane Birkin au défilé de mode John Galliano collection prêt-à-porter automne-hiver 1997-1998 à Paris © BestImage, RINDOFF-GARCIA / BESTIMAGE

7 / 19 "Il a fallu que je m'arroge le droit de ne pas baisser les yeux, de la scruter, d'approfondir mon regard. Je n'ai rien appris sur elle, ce n'était pas le but, mais j'ai appris à mettre des mots sur notre relation." Un lien précieux, c'est certain. Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin de "Jane by Charlotte" - Personnalités lors de la 14ème édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

8 / 19 Couverture de "Marie Claire" du 2 mars 2023 © Marie Claire

9 / 19 Jane Birkin et sa fille Charlotte Gainsbourg - Photocall du film "Jane par Charlotte" lors du 14ème Festival du Film Francophone d'Angoulême. Le 27 août 2021 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 19 Charlotte Gainsbourg - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 "Saint Laurent" lors de la Fashion Week de Paris. Le 28 février 2023 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

11 / 19 Jane Birkin (habillée en Celine), Charlotte Gainsbourg au photocall du film Jane par Charlotte (Cannes première) lors du 74ème festival international du film de Cannes le 8 juillet 2021 © Borde / Jacovides / Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

12 / 19 Jane Birkin (habillée en Celine), Charlotte Gainsbourg au photocall du film Jane par Charlotte (Cannes première) lors du 74ème festival international du film de Cannes le 8 juillet 2021 © Borde / Jacovides / Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

13 / 19 Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin (habillée en Céline) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

14 / 19 Jane Birkin (habillée en Céline) et sa fille Charlotte Gainsbourg - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

15 / 19 Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin - Cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative en l'honneur de Serge Gainsbourg, au 11 bis Rue Chaptal (où le chanteur passa une partie de son enfance), à Paris. Le 10 Mars 2016 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 19 Charlotte Gainsbourg - 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

17 / 19 Charlotte Gainsbourg - 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

18 / 19 Charlotte Gainsbourg - Arrivées à la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage