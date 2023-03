Charlotte Gainsbourg, son départ terrible à New York sans Jane Bikin : "C'est comme si j'avais abandonné ma mère"

Ce 2 mars 2023 marque l'anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg. Sa fille Charlotte, née de ses amours avec Jane Birkin, a choisi de lui rendre hommage en faisant du 5 bis rue Verneuil, sa dernière résidence, un musée pour les nombreux fans de l'artiste disparu. L'occasion de se replonger dans les souvenirs et l'héritage artistique de son célèbre papa. Mais cette disparition n'est pas la seule que Charlotte Gainsbourg ait eu à gérer au cours de sa vie.

Il y a près de dix ans, la compagne d'Yvan Attal prenait la décision de quitter Paris pour s'installer à New York. Un choix nécessaire pour son bien-être et son équilibre, elle qui venait de perdre sa demi-soeur Kate Barry. La photographe est morte après avoir chuté du balcon du nouvel appartement qu'elle occupait dans le XVIème arrondissement de Paris. Elle avait 47 ans. Cette disparition, Charlotte Gainsbourg ne s'en est jamais vraiment remise, c'est la raison pour laquelle elle s'est installée dans La Grosse Pomme pour se reconstruire.

Mais cette nouvelle vie, Charlotte ne l'a pas forcément bien vécue tout de suite. Dans une interview accordée au magazine Marie-Claire, la maman de Ben, 25 ans, Alice, 20 ans et Jo, 11 ans a fait part du sentiment qu'elle a ressenti vis-à-vis de sa mère en quittant Paris : "Je vivais à New York avec en moi une grande culpabilité d'être partie là-bas alors qu'on venait de perdre ma soeur, donc sa fille, comme si j'avais abandonné ma mère pour me sauver moi-même." A voir la complicité qu'elles ont affichée à la cérémonie des César, Jane Birkin ne lui en a pas tenu rigueur.

Un documentaire touchant pour Jane

Si mère et fille étaient présentes à l'Olympia le 24 février dernier, c'était pour représenter Jane by Charlotte, documentaire de Charlotte Gainsbourg sur sa maman. Une manière pour l'actrice de se faire un peu pardonner son départ et de rattraper le temps perdu : "Mon premier élan n'était pas de faire un film sur elle. [...] Au départ, je souhaitais juste passer du temps avec elle, prendre plaisir à la regarder... Tout en me rendant compte que je ne m'étais jamais autorisé ça, la regarder, tant il y a de pudeur entre nous."

Si elle n'a pas remporté le César dans la catégorie Meilleur documentaire, Charlotte Gainsbourg n'a pas rien gagné pour autant : "Il a fallu que je m'arroge le droit de ne pas baisser les yeux, de la scruter, d'approfondir mon regard. Je n'ai rien appris sur elle, ce n'était pas le but, mais j'ai appris à mettre des mots sur notre relation." Un lien précieux, c'est certain.