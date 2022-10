Serge Gainsbourg et Jane Birkin : Leur fille Charlotte dévoile de magnifiques photos, souvenirs intimes...

Ce n'est pas la première fois que Jane Birkin collabore, professionnellement parlant, avec son frère Andrew. En 2013, ils avaient sorti un livre, intitulé Jane & Serge, a Family album. Elle avait écrit la préface, il s'était chargé de réunir les plus belles photographies qu'il avait prises du couple. Voilà que le duo reprend du service, cette année, en dévoilant un nouvel album de famille chez Albin Michel. Et forcément, ce joli projet, disponible en librairie depuis le 28 septembre 2022, fait la fierté de Charlotte Gainsbourg, fille du couple le plus célèbre des années 1970.

Voilà pourquoi, sur Instagram, la chanteuse a partagé tout un tas d'images issues de l'ouvrage, créé par sa maman et son oncle. Sur ce diaporama, on aperçoit des bribes de l'enfance de Jane Birkin, mais aussi de jolis souvenirs de Serge Gainsbourg, ou encore de Kate Barry enfant, qui était elle aussi devenue photographe, ainsi que de Charlotte quand elle était bébé. A l'origine, Andrew Birkin n'avait pourtant aucune arrière pensée en dégainant son objectif. Une grande partie de son travail date d'avant la sortie du tube Je t'aime, moi non plus, qui a assuré à Gainsbourg le succès dès 1969.