Diaporama Christophe et Claire (Pékin Express 2021) vainqueurs : "J'ai eu très peur pour papa" (EXCLU)

1 / 9 Christophe et Claire (Pékin Express 2021) vainqueurs : "J'ai eu très peur pour papa" (EXCLU)

2 / 9 Christophe et Claire candidats de "Pékin Express"

3 / 9 "Pékin Express", la finale entre Rose-Marie et Cinzia et Claire et Christophe - M6

4 / 9 "Pékin Express", la finale entre Rose-Marie et Cinzia et Claire et Christophe remportée par le père et sa fille - M6

5 / 9 "Pékin Express", la finale entre Rose-Marie et Cinzia et Claire et Christophe remportée par le père et sa fille - M6

6 / 9 "Pékin Express", la finale entre Rose-Marie et Cinzia et Claire et Christophe remportée par le père et sa fille - M6

7 / 9 "Pékin Express", la finale entre Rose-Marie et Cinzia et Claire et Christophe remportée par le père et sa fille - M6

8 / 9 "Pékin Express", la finale entre Rose-Marie et Cinzia et Claire et Christophe remportée par le père et sa fille - M6