Diaporama : Clotilde Courau, sa fille Vittoria déjà sous le poids des obligations : "Il faut qu'elle connaisse l'histoire de sa famille"

1 / 20 Clotilde Courau, sa fille Vittoria déjà sous le poids des obligations : "Il faut qu'elle connaisse l'histoire de sa famille"

2 / 20 Clotilde Courau et sa fille Vittoria - Obsèques du pape émérite Benoit XVI (Joseph Ratzinger) sur la place Saint-Pierre du Vatican. © BestImage

3 / 20 Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femme la princesse Clotilde de Savoie - Arrivées à la soirée de l'Amfar à l'hôtel Eden Roc au Cap d'Antibes en marge du 65ème festival de Cannes le 24 mai 2012 © BestImage

4 / 20 Exclusif - Vittoria de Savoie lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

5 / 20 Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femmme Clotilde Courau lors de la cérémonie d'installation de F.Mitterrand à l'académie des Beaux-Arts à Paris, France, le 6 février 2020. Pour avoir bâti une oeuvre avec des films, des émissions et des livres, l'ancien ministre de la Culture F.Mitterrand a été installé, sous la coupole de l'Académie des Beaux-Arts, accueillant en son sein l'inventeur "d'une manière nouvelle de raconter l'Histoire". Au sein de la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, F.Mitterrand (72 ans), a été élu au fauteuil précédemment occupé par J.Moreau. L'ancien ministre rejoint l'Académie des Beaux-Arts pour ses talents de cinéaste, écrivain, animateur de télévision et réalisateur de documentaires historiques. © Veeren/Bestimage © BestImage, © Veeren/Bestimage

6 / 20 Clotilde Courau et sa fille Vittoria - Obsèques du pape émérite Benoit XVI (Joseph Ratzinger) sur la place Saint-Pierre du Vatican le 5 janvier 2023. © BestImage

7 / 20 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie au mariage du prince Albert de Monaco et de Charlène Wittstock le 2 juillet 2011 © BestImage

8 / 20 La Princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) et le Prince Emmanuel Philibert de Savoie - 50 eme Edition du MipTV a Cannes le 8 avril 2013. © BestImage

9 / 20 Clotilde Courau et sa fille Vittoria © Instagram

10 / 20 Steven Klein, Clotilde Courau (princesse de Savoie) et le prince Emmanuel Philibert de Savoie lors du dîner de la soirée "Vogue 50 Archive" lors de la fashion week de Milan, le 21 septembre 2014. © BestImage

11 / 20 Exclusif - Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde (Courau) - People au concert de Johnny Hallyday au POPB de Bercy a Paris - Jour 2. Le 15 juin 2013 © BestImage

12 / 20 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie en soirée à Gstaad en Suisse le 17 février 2011 © BestImage

13 / 20 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie au mariage du prince Albert de Monaco et de Charlène Wittstock le 2 juillet 2011 © BestImage

14 / 20 Exclusif - Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde (Courau) - People au concert de Johnny Hallyday au POPB de Bercy a Paris - Jour 2. Le 15 juin 2013 © BestImage

15 / 20 Le Prince Emmanuel-Philibert de Savoie et la princesse de Savoie Clotilde Courau - Soiree "Make Up For Ever" au Palais de Tokyo a Paris le 31 Janvier 2013. © BestImage

16 / 20 Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femmme Clotilde Courau lors de la cérémonie d'installation de F.Mitterrand à l'académie des Beaux-Arts à Paris, France, le 6 février 2020. Pour avoir bâti une oeuvre avec des films, des émissions et des livres, l'ancien ministre de la Culture F.Mitterrand a été installé, sous la coupole de l'Académie des Beaux-Arts, accueillant en son sein l'inventeur "d'une manière nouvelle de raconter l'Histoire". Au sein de la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, F.Mitterrand (72 ans), a été élu au fauteuil précédemment occupé par J.Moreau. L'ancien ministre rejoint l'Académie des Beaux-Arts pour ses talents de cinéaste, écrivain, animateur de télévision et réalisateur de documentaires historiques. © Veeren/Bestimage © BestImage, © Veeren/Bestimage

17 / 20 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Sorties de la cathedrale Notre-Dame de Luxembourg apres le mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg, le 20 octobre 2012. © BestImage

18 / 20 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Arrivee des invites au diner de gala organise au Palais Grand-Ducal, a l'occasion du mariage du prince Guillaume de Luxembourg et la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg, le 19 octobre 2012. © BestImage

19 / 20 Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie à l'after party du gala de l'Amfar lors du 64ème festival de Cannes en 2011 © BestImage