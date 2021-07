Diaporama Corinne Touzet célibataire et cash sur sa rupture : "Ça m'a donné un coup de kick"

Corinne Touzet durant la soirée d'ouverture de la compétition du Canneseries le 7 avril 2018. Le Festival International de Cannes des Séries se déroule du 4 au 11 avril 2018 au Palais des Festivals. CANNESERIES valorise et incarne les séries du monde entier, comme un porte voix de ce nouvel art populaire et ultra créatif. Plusieurs sections composeront ce festival avec des projections et des rencontres ouvertes à tous et de nombreux rendez-vous festifs. Particularité du Canneseries, le Tapis, habituellement Rouge pour ce style d'événements, est cette fois ci, Rose. Il s'agit donc d'un Pink Carpet. © Bruno Bebert / Bestimage

Corinne Touzet - Soirée de clôture de la 1ère édition du festival Canneseries à Cannes le 11 avril 2018. Le Festival International de Cannes des Séries s'est déroulé du 4 au 11 avril 2018 au Palais des Festivals. Canneseries valorise et incarne les séries du monde entier, comme un porte voix de ce nouvel art populaire et ultra créatif. Plusieurs sections composeront ce festival avec des projections et des rencontres ouvertes à tous et de nombreux rendez-vous festifs. Particularité du Canneseries, le Tapis, habituellement Rouge pour ce style d'événements, est cette fois ci, Rose. Il s'agit donc d'un Pink Carpet. "When heroes fly", une production israélienne, a été sacrée meilleure série, la série norvégienne "State of Happiness" a été doublement récompensée par les prix du meilleur scénario et de la meilleure musique, le prix d'interprétation a été décerné au comédien italien Francesco Montanari pour son rôle dans la série italienne "Cacciatore", le prix spécial d'interprétation a été décerné à l'ensemble des comédiens de la série israélienne "Miguel" par l'ensemble du jury présidé par Harlan Coben. Le jury Canneseries Digital, présidé par le réalisateur américano-indien Adi Shankar, a attribué le prix de la meilleure série numérique à "Dominos", une websérie canadienne. © Bruno Bebert/Bestimage