Corinne Touzet célibataire et cash sur sa rupture : "Ça m'a donné un coup de kick"

Corinne Touzet a toujours été en mouvement. Que ce soit pour son travail pour donner une nouvelle impulsion à sa vie, la comédienne ne cesse de déménager. Un chapitre de sa vie s'est récemment fermé, lorsqu'elle a vendu sa maison de Cannes (06) pour retrouver Paris, maintenant qu'elle est séparée de son compagnon.

Pour une fois, son emploi du temps chargé et ses nombreux rôles sur les planches n'ont pas eu raison de leur histoire. "C'était simplement la fin d'une histoire, une rupture qui devait avoir lieu. Du coup, moi qui ai été motarde, ça m'a donné un coup de kick. On s'en va, on s'envole, on va vers un ailleurs, on ne sait pas encore ce que la vie nous réserve mais je suis curieuse de tout", positive-t-elle dans le dernier numéro de Ici Paris, paru le mercredi 21 juillet 2021. Aujourd'hui, elle mène une vie nouvelle près du tumulte de la Capitale, et loin de ses souvenirs amoureux. "J'ai vendu ma maison cannoise et je me suis installée à Paris pour me botter les fesses ! Ça m'a dopée", apprend Corinne Touzet.

Ce déménagement est une grande joie pour la comédienne, qui a déjà roulé sa bosse dans plusieurs belles régions de France. "J'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai passé mon temps à partir, revenir, toujours la valise à la main... Dès que je pouvais, j'emmenais ma famille avec moi. J'ai fait déménager deux fois Une femme d'honneur ! Je l'ai emmenée dans le Vaucluse où j'ai vécu six ans, et ensuite à Grasse...", confie-t-elle. Ce passage à Paris devrait permettre à Corinne Touzet d'affirmer le succès de sa pièce Juste une embellie, très appréciée lors du festival d'Avignon.

Pour rappel, Corinne Touzet est mère d'une fille prénommée Jeanne Sieja, née en 1994. Très discrète sur sa vie privée, elle n'a jamais révélé l'identité du père.

Retrouvez l'interview de Corinne Touzet en intégralité dans le dernier numéro de Ici Paris.